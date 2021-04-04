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​Холанн может отказать «Манчестер Юнайтед» по необычной причине

04 Апреля 2021, 10:46,

Форвард Эрлинг Холанн находится на карандаше всех топ-клубов Европы, включая «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Goal.com со ссылкой на Express, норвежский нападающий может отказать «красным дьяволам» по необычной причине. Речь идёт о провалах на «Олд Траффорд» игроков, которые переходили из «Боруссии» ранее. От Синдзи Кагавы и Генриха Мхитаряна ждали больших свершений, но их трансферы в «МЮ» в итоге были признаны провальными. Холанн хочет избежать такой же участи.

Отметим, что в нынешнем сезоне двадцатилетний Эрлинг Холанн, которого эксперты из transfermarkt оценивают в 110 миллионов евро, забил тридцать три гола в тридцати двух матчах.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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0
manch
04 Апреля 2021, 13:05

игрок чистых мячей

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