​Холанн может отказать «Манчестер Юнайтед» по необычной причине

Форвард Эрлинг Холанн находится на карандаше всех топ-клубов Европы, включая «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Goal.com со ссылкой на Express, норвежский нападающий может отказать «красным дьяволам» по необычной причине. Речь идёт о провалах на «Олд Траффорд» игроков, которые переходили из «Боруссии» ранее. От Синдзи Кагавы и Генриха Мхитаряна ждали больших свершений, но их трансферы в «МЮ» в итоге были признаны провальными. Холанн хочет избежать такой же участи.

Отметим, что в нынешнем сезоне двадцатилетний Эрлинг Холанн, которого эксперты из transfermarkt оценивают в 110 миллионов евро, забил тридцать три гола в тридцати двух матчах.