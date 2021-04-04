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​Тухель рассказал о травме Пулишича

04 Апреля 2021, 10:25,

Наставник «Челси» Томас Тухель рассказал о травме Кристиана Пулишича. Атакующий полузащитник лондонской команды в субботу был заменён в перерыве матча против «Вест Бромвича», проигранного со счётом 2:5.

«Кристиан сделал спринт после возвращения на второй тайм, после чего сказал, что его подколенное сухожилие не справится, если он продолжит игру. Нам пришлось сразу же принять решение о замене», - приводит слова Тухеля Goal.com со ссылкой на публикацию в приложении «Челси».

В нынешнем сезоне Кристиан Пулишич забил три гола и отдал два голевых паса в двадцати девяти матчах во всех турнирах.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель, Кристиан Пулишич
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