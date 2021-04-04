​Де Хеа может уйти из «Манчестер Юнайтед»

Давид де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце сезона. На страницах Mirror сообщается о том, что «красные дьяволы» намерены устроить чистку на вратарской позиции ближайшим летом. Уле Гуннар Сульшер собирается сделать Дина Хендерсона вратарём номер один. В такой ситуации манкунианцам не выгодно платить большие деньги по действующему контракту с де Хеа.

Источник отмечает, что «Манчестер Юнайтед» оценивает де Хеа в 50 миллионов фунтов (почти 59 миллионов евро), но в условиях пандемии вряд ли какой-то клуб сможет позволить себе заплатить такие деньги за вратаря.