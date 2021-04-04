Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Де Хеа может уйти из «Манчестер Юнайтед»

04 Апреля 2021, 09:51,

Давид де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце сезона. На страницах Mirror сообщается о том, что «красные дьяволы» намерены устроить чистку на вратарской позиции ближайшим летом. Уле Гуннар Сульшер собирается сделать Дина Хендерсона вратарём номер один. В такой ситуации манкунианцам не выгодно платить большие деньги по действующему контракту с де Хеа.

Источник отмечает, что «Манчестер Юнайтед» оценивает де Хеа в 50 миллионов фунтов (почти 59 миллионов евро), но в условиях пандемии вряд ли какой-то клуб сможет позволить себе заплатить такие деньги за вратаря.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Манкунианец76
04 Апреля 2021, 12:07

вот именно-нет сейчас ни одного такого евроклуба,то бы смог оплачивать такую зарплатную ведомость вратарю,играющего нестабильно,имеющему приставку ТОП-игрока лишь потому,что досих пор носит цвета Красных Дьяволов...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола