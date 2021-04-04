​Де Хеа может уйти из «Манчестер Юнайтед»

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04 Апреля 2021, 09:51,
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Давид де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце сезона. На страницах Mirror сообщается о том, что «красные дьяволы» намерены устроить чистку на вратарской позиции ближайшим летом. Уле Гуннар Сульшер собирается сделать Дина Хендерсона вратарём номер один. В такой ситуации манкунианцам не выгодно платить большие деньги по действующему контракту с де Хеа.
Источник отмечает, что «Манчестер Юнайтед» оценивает де Хеа в 50 миллионов фунтов (почти 59 миллионов евро), но в условиях пандемии вряд ли какой-то клуб сможет позволить себе заплатить такие деньги за вратаря.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа
вот именно-нет сейчас ни одного такого евроклуба,то бы смог оплачивать такую зарплатную ведомость вратарю,играющего нестабильно,имеющему приставку ТОП-игрока лишь потому,что досих пор носит цвета Красных Дьяволов...