​Кто заменит Агуэро в «Манчестер Сити» - шесть кандидатов

В начале недели «Манчестер Сити» объявил о том, что контракт с Серхио Агуэро продлён не будет – аргентинец покинет клуб в конце сезона. Хосеп Гвардиола успел заявить, что с нынешними ценами приобрести летом форварда «горожанам» будет сложно. И всё же сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило пофантазировать и подобрать для «горожан» несколько кандидатов, которыми можно заменить Агуэро на острие атаки.

Эрлинг Холанн

Конечно, на вершине списка находится Эрлинг Холанн. Норвежцу только двадцать, а он уже стал «лакомым кусочком» на трансферном рынке, находясь в шорт-листах, наверное, всех топовых клубов Европы. Кто бы ни купил Холанна, этот клуб в перспективе может закрыть вопрос с центральным нападающим на долгие годы.

Мино Райола и отец Холанна уже начали контактировать с клубами, желая услышать всех и выбрать лучший вариант для футболиста. В действующем контракте Эрлинга вроде бы есть пункт, согласно которому его можно приобрести за 75 миллионов евро летом 2022 года. «Боруссия» настроена сохранить бомбардира на следующий сезон, вот только дортмундцы рискуют не попасть в Лигу чемпионов, и может получиться так, что с финансовой стороны клубу будет гораздо выгоднее продать форварда уже ближайшим летом. Цена вопроса может перевалить за 100 миллионов евро. Сможет ли «Манчестер Сити» удовлетворить аппетит «Боруссии» и выиграть конкуренцию за Холанна у других грандов – вот вопрос.

Гарри Кейн

«Манчестер Сити» слухи связывали с Ромелу Лукаку, но у бельгийца всё отлично в «Интере», и возвращаться в Премьер-лигу он вроде как не намерен. Так что в качестве главной альтернативы Холанну мы выбрали Гарри Кейна. Общаясь с журналистами в расположении сборной Англии в марте, Кейн дал понять, что его переход в другой клуб возможен, хотя пару лет назад он говорил, что оставит «Тоттенхэм» лишь тогда, когда перестанет быть нужен клубу. Видимо, желание завоёвывать трофеи всё же берёт верх.

Для «Манчестер Сити» вариант с Кейном мог бы быть интересен, учитывая тот факт, что этот форвард уже зарекомендовал себя в Премьер-лиге, и ему не потребуется время на адаптацию. С другой стороны, встаёт вопрос соответствия Гарри футболу, который ставит Хосеп Гвардиола. Впрочем, Кейн вполне способен с этим справиться, ведь он не только много забивает, но и много ассистирует. Правда, подписать Гарри «Манчестер Сити» будет непросто. По слухам, «шпоры» не настроены продавать форварда в клубы-конкуренты.

Жоау Фелиш

Зимой ходили слухи о том, что Жоау Фелиш недоволен своим положением в «Атлетико» и хотел бы сменить клубную прописку. А несколько недель назад в испанской прессе написали, что «Манчестер Сити» рассматривает талантливого португальца в качестве возможного преемника Агуэро. Надо сказать, что такой вариант имеет право на жизнь. По стилю Фелиш в чём-то схож с Серхио, поскольку он является не классическим бомбардиром, а игроком, способным опускаться глубже и взаимодействовать с партнёрами. Подписать Фелиша «Манчестер Сити» будет сложно из-за финансов – «Атлетико» если и продаст молодого футболиста, то задорого.

Дарвин Нуньес

Теперь переходим к более скромным и, следовательно, более доступным вариантам на рынке. Один из таковых – Дарвин Нуньес. В Европу этот уругвайский форвард перебрался только осенью прошлого года, но он уже успел обратить на себя внимание. В тридцати четырёх играх за «Бенфику» в этом сезоне Нуньес забил двенадцать голов и отдал девять результативных передач на партнёров. Сложно сказать, потянет ли Дарвин уровень «Манчестер Сити», но зимой слухи связывали его с интересом из стана «горожан».

Патсон Дака

Интересно, а выступали ли раньше в Премьер-лиге Англии футболисты из Гамбии? Если нет, то Патсон Дака может стать первым. Этот двадцатидвухлетний форвард «Ред Булл Зальцбурга» регулярно оказывается в центре трансферных слухов. В этом сезоне Дака провёл за «быков» тридцать один матч, забил двадцать семь голов и отдал восемь голевых передач. Патсон является достаточно разносторонним нападающим, способным сыграть как на острие атаки, так и на фланге.

Дэнни Ингс

Дэнни Ингс не смог по-настоящему раскрыться в «Ливерпуле», но, возможно, форвард ещё получит шанс проявить себя в топ-клубе. Слухи говорят о том, что «Манчестер Сити» может подписать форварда «Саутгемптона» летом. В пользу Ингса говорит опыт выступлений в Англии и недорогая трансферная стоимость. Честно говоря, в этот трансфер верится с трудом, но Дэнни вполне может стать одной из опций на фоне кризиса. Если «Манчестер Сити» не сможет приобрести никого из списка выше, то вариант с Ингсом имеет право на жизнь.