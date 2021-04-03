Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Официально: «Ливерпуль» потерял титул чемпиона Англии

03 Апреля 2021, 21:36,

«Манчестер Сити» стал ещё на шаг ближе к чемпионскому титулу, обыграв на выезде «Лестер» со счётом 2:0. Этот результат означает официальную потерю «Ливерпулем» титула чемпиона Англии. Лидирующий «Манчестер Сити» в настоящий момент имеет в своём активе 74 набранных очка. Если «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся матчи, то финиширует с 73 баллами. Таким образом, мерсисайдцы потеряли математические шансы защитить титул Премьер-лиги.

В субботу вечером «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Арсенала». Не пропустите подробную текстовую трансляцию поединка на «Эмирейтс» на страницах LiveResult.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль
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