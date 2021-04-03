Тухель: «Даже если «Челси» запретят трансферы, всё будет хорошо»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о составе своей команды.

«Меня все устраивает. Даже если нам запретят трансферы, все будет хорошо. Так мы сможем вывести команду на новый уровень. Хотя, конечно, у меня есть мысли по поводу возможных трансферов. Однако усилить состав будет непросто, ведь у нас собраны прекрасные игроки и уже наработаны связи», - приводит слова немецкого тренера портал Goal.

По итогам 29 туров чемпионата Англии «пенсионеры» набрали 51 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. Лондонцы отстают от идущего третьим «Лестера» на пять баллов.