Тухель: «Даже если «Челси» запретят трансферы, всё будет хорошо»

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03 Апреля 2021, 12:10,
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Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о составе своей команды.
«Меня все устраивает. Даже если нам запретят трансферы, все будет хорошо. Так мы сможем вывести команду на новый уровень. Хотя, конечно, у меня есть мысли по поводу возможных трансферов. Однако усилить состав будет непросто, ведь у нас собраны прекрасные игроки и уже наработаны связи», - приводит слова немецкого тренера портал Goal.
По итогам 29 туров чемпионата Англии «пенсионеры» набрали 51 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. Лондонцы отстают от идущего третьим «Лестера» на пять баллов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Томас Тухель
Своими словами он просто оказывает поддержку коллективу. Молодец. Но для него не секрет, что очень много позиций в Челси нуждаются в усилении, ибо клуб неконкурентоспособен в борьбе за АПЛ... Лэмпард уже пытался выехать за счёт молодёжи, не прокатило! Трансферы нужны в любом случае, причём обдуманные, ведомые тренерской мыслью и топ-игроков.