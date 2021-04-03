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«Тоттенхэм» и «Боруссия» претендуют на украинского вратаря

03 Апреля 2021, 11:47,

Украинский голкипер Андрей Лунин близок к уходу из мадридского «Реала» по окончании нынешнего сезона. Как сообщает Don Balon, 22-летний футболист имеет предложения из чемпионатов Англии и Германии.

По данным источника, подписать вратаря хотят лондонский «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия». Лунин готов сменить клубную прописку, поскольку не получает игровой практики в стане «сливочных». «Реал» несколько раз отправлял украинца в аренду в низшие дивизионы испанского чемпионата.

В нынешнем сезоне Андрей сыграл всего один матч за мадридский гранд. Его контракт с «Реалом» рассчитан до середины 2024-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Боруссия Дортмунд, Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Underdog
03 Апреля 2021, 12:04

Ну вот теперь всё становится на свои места. Реал ищет дублёра. Только нужно ли это Максименко?

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