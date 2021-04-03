«Тоттенхэм» и «Боруссия» претендуют на украинского вратаря

Украинский голкипер Андрей Лунин близок к уходу из мадридского «Реала» по окончании нынешнего сезона. Как сообщает Don Balon, 22-летний футболист имеет предложения из чемпионатов Англии и Германии.

По данным источника, подписать вратаря хотят лондонский «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия». Лунин готов сменить клубную прописку, поскольку не получает игровой практики в стане «сливочных». «Реал» несколько раз отправлял украинца в аренду в низшие дивизионы испанского чемпионата.

В нынешнем сезоне Андрей сыграл всего один матч за мадридский гранд. Его контракт с «Реалом» рассчитан до середины 2024-го года.