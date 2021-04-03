«Тоттенхэм» и «Боруссия» претендуют на украинского вратаря

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03 Апреля 2021, 11:47,
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Украинский голкипер Андрей Лунин близок к уходу из мадридского «Реала» по окончании нынешнего сезона. Как сообщает Don Balon, 22-летний футболист имеет предложения из чемпионатов Англии и Германии.
По данным источника, подписать вратаря хотят лондонский «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия». Лунин готов сменить клубную прописку, поскольку не получает игровой практики в стане «сливочных». «Реал» несколько раз отправлял украинца в аренду в низшие дивизионы испанского чемпионата.
В нынешнем сезоне Андрей сыграл всего один матч за мадридский гранд. Его контракт с «Реалом» рассчитан до середины 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Боруссия Дортмунд, Андрей Лунин
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