«Лестер» предложит новый контракт Ихеаначо

Руководство «Лестера» планирует пролонгировать сотрудничество с нападающим Келечи Ихеаначо. Об этом рассказал главный тренер команды Брендан Роджерс.

«Ихеаначо является одним из тех игроков, которых мы желаем сохранить. Наша команда прогрессирует, мы постоянно улучшаем свои показатели. В скором времени представители клуба проведут переговоры с агентом футболиста», - передает слова специалиста Daily Mail.

В текущем сезоне 24-летний нигериец провел 28 поединков, отметившись 12 забитыми мячами и пятью ассистами.

После 29 туров АПЛ «Лестер» набрал 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице.