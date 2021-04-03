«Лестер» предложит новый контракт Ихеаначо

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03 Апреля 2021, 10:49,
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Руководство «Лестера» планирует пролонгировать сотрудничество с нападающим Келечи Ихеаначо. Об этом рассказал главный тренер команды Брендан Роджерс.
«Ихеаначо является одним из тех игроков, которых мы желаем сохранить. Наша команда прогрессирует, мы постоянно улучшаем свои показатели. В скором времени представители клуба проведут переговоры с агентом футболиста», - передает слова специалиста Daily Mail.
В текущем сезоне 24-летний нигериец провел 28 поединков, отметившись 12 забитыми мячами и пятью ассистами.
После 29 туров АПЛ «Лестер» набрал 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лестер, Келечи Ихеначо