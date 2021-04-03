Скоулз: «Сульшер заслужил новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался относительно работы норвежца Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера «красных дьяволов».

«Команда стала играть намного лучше. Сейчас у «Манчестер Юнайтед» есть определенные цели. Клубу нужно выиграть какой-то трофей. Отсутствие титулов немного беспокоит.

Думаю, Сульшер заслужил новый контракт. Мы видим прогресс в его работе», - приводит слова Сульшера портал Goal.

Уле Гуннар занимает пост наставника манкунианцев с декабря 2018-го года. В нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на 14 баллов.