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Скоулз: «Сульшер заслужил новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

03 Апреля 2021, 09:54,

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался относительно работы норвежца Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера «красных дьяволов».

«Команда стала играть намного лучше. Сейчас у «Манчестер Юнайтед» есть определенные цели. Клубу нужно выиграть какой-то трофей. Отсутствие титулов немного беспокоит.

Думаю, Сульшер заслужил новый контракт. Мы видим прогресс в его работе», - приводит слова Сульшера портал Goal.

Уле Гуннар занимает пост наставника манкунианцев с декабря 2018-го года. В нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на 14 баллов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Пол Скоулз
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