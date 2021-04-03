Вингер «Реала» заинтересовал английские топ-клубы

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес может сменить Испанию на Англию. Согласно сведениям ABC, заинтересованность в трансфере 29-летнего футболиста проявляют два топ-клуба. Речь идет о лондонском «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий трудовой Васкеса с испанским грандом истекает летом 2021-го года. Стороны не смогли договориться о пролонгации сотрудничества, а потому Лукас покинет «королевский» клуб на правах свободного агента.

Вингер выступает за «Реал» с 2015-го года. В текущем сезоне Примеры он провел 22 встречи, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.