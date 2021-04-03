Белотти может перейти в топ-клуб АПЛ

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может перебраться в топ-клуб английской Премьер-лиги. Об этом информирует Corriere Granata.

Заинтересованность в услугах 27-летнего футболиста проявляет лондонский «Челси». Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Белотти со стороны «Милана». «Россонери» рассматривали его в качестве замены Златану Ибрагимовичу.

Андреа играет за «Торино» с 2015-го года. В текущем сезоне чемпионата Италии форвард провел 25 поединков, отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми ассистами.