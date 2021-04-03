Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Белотти может перейти в топ-клуб АПЛ

03 Апреля 2021, 09:27,

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может перебраться в топ-клуб английской Премьер-лиги. Об этом информирует Corriere Granata.

Заинтересованность в услугах 27-летнего футболиста проявляет лондонский «Челси». Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Белотти со стороны «Милана». «Россонери» рассматривали его в качестве замены Златану Ибрагимовичу.

Андреа играет за «Торино» с 2015-го года. В текущем сезоне чемпионата Италии форвард провел 25 поединков, отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми ассистами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Андреа Белотти
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