​Фабиньо: «Сначала мне не очень нравилось играть в центре защиты»

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03 Апреля 2021, 00:30,
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Кадровые проблемы «Ливерпуля» привели к тому, что Фабиньо, номинальному полузащитнику, в этом сезоне приходилось играть в центре обороны. Бразильский футболист высказался по поводу этого опыта.
«Играя в центре обороны, я многому научился. Я научился получать удовольствие от игры на этой позиции, хотя сначала эта роль мне не очень нравилась. Но затем, благодаря партнёрам, я стал сильнее и узнал кое-что об этой позиции. Я также узнал о лидерстве, потому что играя центральным защитником ты видишь почти всё и может помогать команде правильно организовываться», - сказал Фабиньо Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Фабиньо