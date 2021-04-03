​Фабиньо: «Сначала мне не очень нравилось играть в центре защиты»

Кадровые проблемы «Ливерпуля» привели к тому, что Фабиньо, номинальному полузащитнику, в этом сезоне приходилось играть в центре обороны. Бразильский футболист высказался по поводу этого опыта.

«Играя в центре обороны, я многому научился. Я научился получать удовольствие от игры на этой позиции, хотя сначала эта роль мне не очень нравилась. Но затем, благодаря партнёрам, я стал сильнее и узнал кое-что об этой позиции. Я также узнал о лидерстве, потому что играя центральным защитником ты видишь почти всё и может помогать команде правильно организовываться», - сказал Фабиньо Sky Sports.