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​Тухель высказался о слухах, связывающих «Челси» с Агуэро

02 Апреля 2021, 23:44,

Рулевой «Челси» Томас Тухель высказался  по поводу слухов, которые связывают клуб с форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Как известно, несколько дней назад было объявлено, что Агуэро покинет «Манчестер Сити» в конце сезона.

«По поводу Агуэро у меня будет такой же ответ, как и по поводу Холанна. Мы полностью уважаем «Манчестер Сити». Агуэро не нуждается в словах, это футболист мирового класса. Но у нас есть три турнира, в которых мы соревнуемся с «Манчестер Сити», поэтому я не буду говорить об их футболистах», - слова Тухеля с пресс-конференции в Twitter передаёт журналист Фабрицио Романо.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Томас Тухель
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