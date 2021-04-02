​Тухель высказался о слухах, связывающих «Челси» с Агуэро

Рулевой «Челси» Томас Тухель высказался по поводу слухов, которые связывают клуб с форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Как известно, несколько дней назад было объявлено, что Агуэро покинет «Манчестер Сити» в конце сезона.

«По поводу Агуэро у меня будет такой же ответ, как и по поводу Холанна. Мы полностью уважаем «Манчестер Сити». Агуэро не нуждается в словах, это футболист мирового класса. Но у нас есть три турнира, в которых мы соревнуемся с «Манчестер Сити», поэтому я не буду говорить об их футболистах», - слова Тухеля с пресс-конференции в Twitter передаёт журналист Фабрицио Романо.