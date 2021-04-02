Бербатов: «Агуэро усилил бы «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о будущем форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

«В прессе много слухов о будущем Агуэро, на месте «Манчестер Юнайтед» я бы подписал контракт с Серхио. Несмотря на его выступления за «Манчестер Сити» и то, что он сделал для этого клуба, вы не можете ненавидеть Агуэро. Ему всего 32 года, он по-прежнему может выступать на высочайшем уровне. Просто посмотрите на Ибрагимовича и Кавани, они играют феноменально.

Агуэро усилил бы «Манчестер Юнайтед», но не думаю, что это произойдёт», - цитирует Бербатова Manchester Evening News,