Кейн отказывается уходить из «Тоттенхэма»

Лидер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн определился со своим будущим. Об этом рапортует издание The Sun.

Согласно данным источника, 27-летний бомбардир принял решение остаться в стане «шпор», несмотря на отсутствие трофеев. Интерес к Гарри проявляют европейские гранды, однако форвард заявил о своей преданности «Тоттенхэму».

Напомним, что действующее трудовое соглашение голеадора с лондонцами рассчитано до середины 2024-го года.

В текущем розыгрыше АПЛ Кейн провел 27 матчей, забил 17 голов (четыре - с пенальти) и отдал 13 результативных передач. Он выступает за «Тоттенхэм» с 2011-го года.