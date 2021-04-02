Кейн отказывается уходить из «Тоттенхэма»

|
02 Апреля 2021, 12:32,
|
|
Лидер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн определился со своим будущим. Об этом рапортует издание The Sun.
Согласно данным источника, 27-летний бомбардир принял решение остаться в стане «шпор», несмотря на отсутствие трофеев. Интерес к Гарри проявляют европейские гранды, однако форвард заявил о своей преданности «Тоттенхэму».
Напомним, что действующее трудовое соглашение голеадора с лондонцами рассчитано до середины 2024-го года.
В текущем розыгрыше АПЛ Кейн провел 27 матчей, забил 17 голов (четыре - с пенальти) и отдал 13 результативных передач. Он выступает за «Тоттенхэм» с 2011-го года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн