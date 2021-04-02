Жоржиньо не покинет «Челси»

Полузащитник Жоржиньо останется в лондонском «Челси», несмотря на слухи об уходе. Об этом рассказал агент футболиста Жоау Сантос.

«У Жоржиньо действующее трудовое соглашение с «пенсионерами». Он хочет попасть на Евро и чемпионат мира-2022. Игрок останется в «Челси», даю 100%. В ближайшее время мы проведем переговоры о новом контракте», - передает слова агента Tuttomercato.

29-летний хавбек выступает в составе лондонского коллектива с 2018-го года. Его контракт рассчитан еще на два сезона.

В текущем розыгрыше АПЛ Жоржиньо провел 20 матчей, забил шесть голов (все - с пенальти) и отдал результативную передачу.