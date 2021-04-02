Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» готовятся к обмену игроками

02 Апреля 2021, 10:58,

Туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут оформить обмен игроками в летнее трансферное окно, об этом сообщает Daily Express.

Источник информирует, что английский гранд хотел бы пригласить в свои ряды французского хавбека Адриена Рабио. Взамен «старая синьора» может получить голландца Донни ван де Бека, не сумевшего раскрыться на «Олд Траффорд».

Рабио защищает цвета туринского коллектива с 2019-го года. Он переехал в Италию из французского «ПСЖ» на правах свободного агента.

Ван де Бек стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года, перебравшись из амстердамского «Аякса». За его трансфер манкунианцы заплатили 59 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Адриен Рабио, Донни ван де Бек
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
online
02 Апреля 2021, 12:05

Вот это был бы крутой обмен для Юве. Только я думаю, МЮ не пойдут на такой обмен. И уверен, что новость высосана из пальца журналюгами.

0
шилов Егор
02 Апреля 2021, 11:57

Ни в коем случае, Бред Рабио нафиг не нужен, а де Бек заиграет ему время надо, он классно в Аяксе играл

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола