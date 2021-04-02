«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» готовятся к обмену игроками

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02 Апреля 2021, 10:58,
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Туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут оформить обмен игроками в летнее трансферное окно, об этом сообщает Daily Express.
Источник информирует, что английский гранд хотел бы пригласить в свои ряды французского хавбека Адриена Рабио. Взамен «старая синьора» может получить голландца Донни ван де Бека, не сумевшего раскрыться на «Олд Траффорд».
Рабио защищает цвета туринского коллектива с 2019-го года. Он переехал в Италию из французского «ПСЖ» на правах свободного агента.
Ван де Бек стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года, перебравшись из амстердамского «Аякса». За его трансфер манкунианцы заплатили 59 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Адриен Рабио, Донни ван де Бек
Вот это был бы крутой обмен для Юве. Только я думаю, МЮ не пойдут на такой обмен. И уверен, что новость высосана из пальца журналюгами.
Ни в коем случае, Бред Рабио нафиг не нужен, а де Бек заиграет ему время надо, он классно в Аяксе играл