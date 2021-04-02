«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» готовятся к обмену игроками

Туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут оформить обмен игроками в летнее трансферное окно, об этом сообщает Daily Express.

Источник информирует, что английский гранд хотел бы пригласить в свои ряды французского хавбека Адриена Рабио. Взамен «старая синьора» может получить голландца Донни ван де Бека, не сумевшего раскрыться на «Олд Траффорд».

Рабио защищает цвета туринского коллектива с 2019-го года. Он переехал в Италию из французского «ПСЖ» на правах свободного агента.

Ван де Бек стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года, перебравшись из амстердамского «Аякса». За его трансфер манкунианцы заплатили 59 миллионов евро.