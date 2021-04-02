«Арсенал» близок к трансферу полузащитника «РБ Лейпцига»

Французский хавбек Кристофер Нкунку, выступающий за «РБ Лейпциг», может переехать на Туманный Альбион. Об этом информирует Sky Germany.

Источник сообщает об интересе к 23-летнему полузащитнику со стороны лондонского «Арсенала». Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно.

Нкунку перебрался в немецкий клуб из «ПСЖ» летом 2019-го года. За его трансфер «РБ Лейпциг» заплатил 15 миллионов евро. Трудовой договор между сторонами рассчитан до 2024-го года.

В текущем сезоне Бундеслиги Кристофер провел 21 встречу, записав на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи.