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«Арсенал» близок к трансферу полузащитника «РБ Лейпцига»

02 Апреля 2021, 10:37,

Французский хавбек Кристофер Нкунку, выступающий за «РБ Лейпциг», может переехать на Туманный Альбион. Об этом информирует Sky Germany.

Источник сообщает об интересе к 23-летнему полузащитнику со стороны лондонского «Арсенала». Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно.

Нкунку перебрался в немецкий клуб из «ПСЖ» летом 2019-го года. За его трансфер «РБ Лейпциг» заплатил 15 миллионов евро. Трудовой договор между сторонами рассчитан до 2024-го года.

В текущем сезоне Бундеслиги Кристофер провел 21 встречу, записав на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Кристофер Нкунку
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