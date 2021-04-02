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Фернандеш назвал своего футбольного кумира

02 Апреля 2021, 10:27,

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, кто для него является футбольным кумиром.

«Мой кумир в мире футбола? Это Андрес Иньеста, он мне нравится как игрок и человек. Считаю его настоящей легендой», - гласит сообщение футболиста в «Твиттере».

Напомним, что Фернандеш перебрался в стан «красных дьяволов» из лиссабонского «Спортинга» в январе 2020-го года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2025-го года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Бруну провел 29 поединков, отметившись 16 забитыми мячами и десятью результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бруну Фернандеш
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