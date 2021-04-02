«МЮ» и «Лестер» поборются за игрока «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс, выступающий на правах аренды за «Вест Бромвич», находится в сфере интересов двух английских клубов. Об этом рапортует издание The Telegraph.

Согласно сведениям источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Эйнсли готов сменить клубную прописку летом, поскольку не попадает в стартовый состав «канониров».

Трансферная стоимость Мэйтленд-Найлса оценивается в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии защитник сыграл 18 поединков и получил одно предупреждение.