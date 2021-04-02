«МЮ» и «Лестер» поборются за игрока «Арсенала»

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02 Апреля 2021, 08:59,
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Защитник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс, выступающий на правах аренды за «Вест Бромвич», находится в сфере интересов двух английских клубов. Об этом рапортует издание The Telegraph.
Согласно сведениям источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Эйнсли готов сменить клубную прописку летом, поскольку не попадает в стартовый состав «канониров».
Трансферная стоимость Мэйтленд-Найлса оценивается в 18 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии защитник сыграл 18 поединков и получил одно предупреждение.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Лестер, Эйнсли Мэйтленд-Найлс