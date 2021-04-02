Барнс назвал лучшего игрока «Ливерпуля» в текущем сезоне

Экс-футболист «Ливерпуля» Джон Барнс назвал лучшего игрока мерсисайдской команды в нынешнем сезоне.

«На меня произвел впечатление только один футболист. Я сейчас говорю о Фабиньо. Из-за потерь центральных защитников его поставили на непривычную позицию, однако он довольно хорошо справился с задачей.

Фабиньо оказывает серьезное влияние на игру «Ливерпуля», когда возвращается в середину поля. Он показывает самый стабильный футбол в текущем сезоне», - передает слова Барнса портал Goal.com.

В нынешнем сезоне АПЛ 27-летний бразилец сыграл 21 матч и получил пять желтых карточек.