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Несколько топ-клубов хотят помешать «Барселоне» подписать Вейналдума

02 Апреля 2021, 08:22,

Каталонской «Барселоне» будет непросто заполучить в свои ряды голландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума. Побороться за игрока намерены многие европейские топ-клубы.

Согласно данным газеты Marca, вступить в борьбу за футболиста готовы лондонский «Челси», туринский «Ювентус», французский «ПСЖ» и миланский «Интер».

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» провела успешные переговоры с Вейналдумом и согласовала с игроком контракт на три года.

Действующее соглашение Джорджиньо с «Ливерпулем» истекает по окончании текущего сезона. Таким образом, голландец достанется кому-то из претендентов совершенно бесплатно.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Джорджиньо Вейналдум
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
02 Апреля 2021, 09:29

Значит, кто больше предложит. Барселона в связи со своими финансовыми проблемами действительно под угрозой.

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