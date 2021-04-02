Несколько топ-клубов хотят помешать «Барселоне» подписать Вейналдума

Каталонской «Барселоне» будет непросто заполучить в свои ряды голландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума. Побороться за игрока намерены многие европейские топ-клубы.

Согласно данным газеты Marca, вступить в борьбу за футболиста готовы лондонский «Челси», туринский «Ювентус», французский «ПСЖ» и миланский «Интер».

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» провела успешные переговоры с Вейналдумом и согласовала с игроком контракт на три года.

Действующее соглашение Джорджиньо с «Ливерпулем» истекает по окончании текущего сезона. Таким образом, голландец достанется кому-то из претендентов совершенно бесплатно.