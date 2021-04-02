Несколько топ-клубов хотят помешать «Барселоне» подписать Вейналдума

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02 Апреля 2021, 08:22,
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Каталонской «Барселоне» будет непросто заполучить в свои ряды голландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума. Побороться за игрока намерены многие европейские топ-клубы.
Согласно данным газеты Marca, вступить в борьбу за футболиста готовы лондонский «Челси», туринский «Ювентус», французский «ПСЖ» и миланский «Интер».
Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» провела успешные переговоры с Вейналдумом и согласовала с игроком контракт на три года.
Действующее соглашение Джорджиньо с «Ливерпулем» истекает по окончании текущего сезона. Таким образом, голландец достанется кому-то из претендентов совершенно бесплатно.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Джорджиньо Вейналдум
Значит, кто больше предложит. Барселона в связи со своими финансовыми проблемами действительно под угрозой.