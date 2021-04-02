Назван фаворит на трансфер Агуэро

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который станет свободным агентом по окончании нынешнего сезона, подыскивает себе новый клуб.

Согласно информации Daily Mail, главным фаворитом на 32-летнего футболиста считается лондонский «Челси», который подыскивает усиление в атакующую линию команды.

Также Агуэро имеет варианты продолжения карьеры в Италии и Испании. Интерес к нему проявляют «Интер», «Ювентус» и «Барселона».

Серхио выступает за «Манчестер Сити» с 2011-го года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги нападающий сыграл восемь поединков, отметившись одним забитым мячом.