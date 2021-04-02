Бьелса объяснил проступок Тайлера Робертса в сборной Уэльса

Нападающий «Лидса» Тайлер Робертс вместе с Рабби Матондо и Халом Робсоном-Кану были исключены из состава сборной Уэльса за нарушение протокола. Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса уверен, что 22-летний Робертс сделает правильные выводы.

- Любой футболист, который не следует правилам, совершает ошибку. А они всегда имеют последствия. Тайлер - игрок, у которого маловато опыта, вот почему он порой ведет себя неправильно. Конечно, этот случай поможет ему избегать ненужных проблем. Некоторые неправильные поступки идут на пользу, а другие имеют худшие последствия в виде наказаний, - заявил Бьелса на пресс-конференции.

Валлиец забил четыре гола в 25 матчах сезона.