Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Сапата не исключает переезда в Премьер-лигу

01 Апреля 2021, 23:46,

Форвард «Аталанты» Дуван Сапата помогает своей команде довольно успешно играть в текущем сезоне, но не исключает, что может уехать в Англию.

- Мое будущее в Премьер-лиге? В футболе никогда не говори никогда. В детстве я всегда смотрел матчи Премьер-лиги,  я был фанатом «Арсенала». На выходных я просыпался рано, чтобы посмотреть его игру. Я был без ума от Тьерри Анри. В Колумбии мы любим АПЛ. Кто знает, может быть, однажды я там сыграю.

Сапате 30 лет, с 2013 года он играет в Италии, а два года назад «Аталанта» не отпустила его в «Вест Хэм» за 40 млн евро. Контракт колумбийца с командой из Бергамо рассчитан до 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Дуван Сапата
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