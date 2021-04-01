​От «Барселоны» до экзотики: Куда может перейти Агуэро

На днях было официально объявлено о том, что Серхио Агуэро не станет продлевать контракт с «Манчестер Сити» и покинет клуб в конце сезона в статусе свободного агента. В июне Агуэро исполнится тридцать три, и думать о завершении карьеры аргентинцу явно рано. Куда же отправится Серхио? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает возможные варианты для бомбардира, который станет «лакомым кусочком» на летнем трансферном рынке.

«Барселона»

В прошлом году «Барселона» рассталась с Луисом Суаресом по решению Рональда Кумана. С тех пор каталонцы не имеют супербомбардира на острие. Конечно, каталонцы хотели бы подписать Эрлинга Холанна, в четверг даже появилась информация о прибытии отца игрока с агентом в Барселону, но в условиях финансовых проблем клуба осуществить эту сделку будет крайне сложно. Агуэро – прекрасная альтернатива на один-два сезона.

В пользу перехода Агуэро в «Барселону» говорят хорошие отношения форварда с Лионелем Месси – футболисты тесно общаются и даже живут в одной комнате в сборной Аргентины. Поговаривали, что подписание Агуэро «Барселона» может использовать как инструмент для сохранения Месси. Только вот Рональд Куман, если верить слухам, не хочет перехода Серхио, предпочитая получить своего соотечественника Мемфиса Депая.

«ПСЖ»

Когда на рынке оказывается футболист топ-уровня, имя «ПСЖ» всплывает автоматически. У парижан на позиции центрального форварда есть Мауро Икарди и Мойзе Кин, которого клуба хочет выкупить, но, похоже, Маурисио Почеттино не прочь заполучить ещё и Агуэро. В этом вопросе многое будет зависеть от решений Килиана Мбаппе и Неймара по их будущему. Если звёздные форварды не продлят контракты, «ПСЖ» будет выгоднее продать их ближайшим летом. В таком случае подписание Агуэро может стать важным шагом, ведь аргентинец всё же не классический наконечник, а футболист, который полезен в конструктиве и является связующим звеном в атаке. Для самого Серхио переезд в Лигу 1 в тридцать три года может быть интересным вариантом, ведь там ему будет проще блистать.

«Ювентус»

Нынешний сезон дал понять, что «Ювентусу» нужно усиление в нападение. Травма Пауло Дибалы и проблемы со здоровьем Альваро Мораты заставляли Андреа Пирло ломать голову над тем, как выходить из ситуации. Дибала летом может покинуть туринский клуб на фоне сообщений о проблемах в переговорах по новому контракту, так что «старая синьора» вполне может попробовать подписать в атаку другого аргентинца в лице Серхио Агуэро. Туринский клуб является мастером по привлечению в команду свободных агентов высокого уровня. Список столь выгодных сделок летом может расшириться. Агуэро был эффективен в чемпионатах Испании и Англии. Возможно, ему было бы интересно попробовать себя в Италии.

«Интер»

В слухах по поводу будущего Серхио Агуэро всплывает и «Интер», имеющий хорошие шансы стать чемпионом Италии после паузы длиной в одиннадцать лет. Впрочем, вероятность перехода Агуэро в миланский клуб не самая высокая. Во-первых, в «Интере» сейчас есть непонятки с владельцами, которые якобы хотят продать часть акций в рамках планов по поиску источников финансирования. Во-вторых, у «Интера» есть Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. Сложно представить в системе Антонио Конте ещё и Серхио Агуэро рядом с этими двумя форвардами высокого уровня. Разве что кто-то уйдёт. Накануне вот появились слухи о возобновлении интереса к Мартинесу со стороны «Барселоны».

«Челси»

Поговаривают, что побороться за Агуэро намерен и «Челси», но в такой расклад особенно не верится. И дело здесь даже не в принципиальности – Фрэнк Лэмпард не даст соврать – а в векторе, который избрали лондонцы. Прошлым летом они прилично потратились, приобретя ряд молодых футболистов на перспективу. Теперь, если верить слухам, Роман Абрамович будет пытаться выиграть гонку за Эрлинга Холанна. Подписание Агуэро на фоне всей этой политики выглядит нелогично. С другой стороны, «Челси», возможно, и нужен форвард, который будет давать результат прямо сейчас, а не завтра или послезавтра.

«Индепендьенте»

Поговаривают, что Серхио Агуэро летом может вернуться в «Индепендьенте» - аргентинский клуб, в котором форвард начинал свой большой путь в футболе. Если память мне не изменяет, пару лет назад Агуэро говорил, что собирается завершить карьеру как раз в «Индепендьенте». Впрочем, есть ощущение, что доигрывать Серхио пока рановато. Если футболиста прекратят преследовать проблемы со здоровьем, как было в этом сезоне, то он вполне способен выступать на высоком уровне ещё год, два, а то и больше.

Экзотика

Не стоит исключать экзотические варианты с переездом Агуэро в МЛС или ещё куда-то, где ему предложат щедрый контракт. Но, опять же, Серхио пока не находится на закате карьеры, и у него наверняка остаются спортивные амбиции в Европе. Всё зависит от того, чего хочет для себя форвард, и как он себя чувствует. В любом случае, предложений у Агуэро будет предостаточно. Интересно, какое из них примет лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити».