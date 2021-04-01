​Артета улыбнулся, когда его спросили о возможности подписать Агуэро

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета в четверг пообщался с журналистами. Испанец, ранее трудившийся в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», затронул тему летнего ухода из этого клуба Серхио Агуэро.

«Агуэро был одним из главных лиц, которые продвигали проект «Манчестер Сити». Для строительства сильного проекта вам нужны лидеры, вам нужны качественные футболисты. Не только игра, но также харизма и характер сделали из Агуэро того, кого все в клубе любят», - сказал Артета.

«Подписать Агуэро для «Арсенала»? Посмотрим, что его ждёт в будущем», - сказал Артета с улыбкой.