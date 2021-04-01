Дзаньоло может перейти в «Манчестер Юнайтед»

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01 Апреля 2021, 13:45,
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Хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло, не игравший в нынешнем сезоне чемпионата Италии из-за травмы крестообразных связок колена, может перебраться в английский чемпионат.
Согласно информации Il Messaggero, подписать 21-летнего полузащитника желает «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро. Цена футболиста сильно упала из-за длительного пребывания в лазарете.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Дзаньоло со стороны туринского «Ювентуса».
В прошлом сезоне чемпионата Италии полузащитник сыграл 26 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Николо Дзаньоло
это вряд ли. никто не рискнет брать игрока после разрыва крестов на обеих ногах за короткий промежуток времени. уверен, что он продолжит играть в Роме, насколько здоровье позволит.