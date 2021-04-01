Дзаньоло может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло, не игравший в нынешнем сезоне чемпионата Италии из-за травмы крестообразных связок колена, может перебраться в английский чемпионат.

Согласно информации Il Messaggero, подписать 21-летнего полузащитника желает «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро. Цена футболиста сильно упала из-за длительного пребывания в лазарете.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Дзаньоло со стороны туринского «Ювентуса».

В прошлом сезоне чемпионата Италии полузащитник сыграл 26 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.