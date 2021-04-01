Руни назвал лучшего нападающего в истории АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который сейчас занимает пост наставника «Дерби», назвал лучшего форварда в истории АПЛ.

«Я считаю Серхио Агуэро одним из лучших нападающий в истории Премьер-лиги. Однако, если мне нужно выбрать самого лучшего, то я назову Тьерри Анри. Потом следуют Агуэро, ван Нистелрой, Бергкамп и Кантона», - передает слова Руни таблоид Daily Star.

Ранее стало известно, что Агуэро покинет «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. 32-летний аргентинец защищал цвета команды с 2011-го года.

В текущем сезоне АПЛ Серхио провел восемь матчей и отметился голом с пенальти.