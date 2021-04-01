«Арсенал» поборется за Окампоса

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01 Апреля 2021, 12:14,
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Атакующий полузащитник «Севильи» Лукас Окампос попал в сферу интересов очередного английского клуба, об этом информирует Todo Fichajes.
В подписании аргентинского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Наставник «канониров» Микель Артета лично настаивает на приобретении 26-летнего вингера.
Интерес к Окампосу также проявляют «Ливерпуль» и «Лидс». Что касается «Севильи», то владельцы андалусийского клуба оценивают игрока в 72 миллиона евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лукас провел 24 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Лукас Окампос