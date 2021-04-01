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Владельцы «Ливерпуля» продали 10% акций клуба за 638 млн евро

01 Апреля 2021, 08:59,

Компания Fenway Sports Group продала десять процентов акций «Ливерпуля». Сумма сделки составила 638 миллионов евро. Об этом информирует The Times.

Это сделано для того, чтобы клубу было легче преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции. За последний год мерсисайдцы потеряли порядка 141 миллиона. Данная сделка поможет «Ливерпулю» завершить реконструкцию домашнего стадиона, а также усилить команду в летнее трансферное окно.

После 29 туров английской Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа набрали 46 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов мерсисайдцы вышли в четвертьфинал, где сыграют с мадридским «Реалом».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль
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