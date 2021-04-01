«Манчестер Сити» назвал трёх игроков на замену Фернандиньо

«Манчестер Сити» начал подыскивать замену 35-летнему бразильскому хавбеку Фернандиньо, который может покинуть команду по завершении нынешнего сезона.

Согласно данным A Bola, в шорт-лист английского клуба включены три футболиста. Речь идет о Жоау Паланье («Спортинг»), Денисе Закария («Боруссия» Мёнхенгладбах) и Сандере Берге («Шеффилд Юнайтед»).

Стоит отметить, что ранее интерес к Паланье проявлял московский ЦСКА. «Армейцы» предлагали за игрока порядка 12 миллионов евро, однако сделка не состоялась.

Фернандиньо перебрался в «Манчестер Сити» из донецкого «Шахтёра» летом 2013-го года.