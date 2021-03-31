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​Сакки рассказал, что в ноябре Гвардиола обращался к нему за советом

31 Марта 2021, 17:32,

Известный в прошлом тренер Арриго Сакки заявил, что в ноябре рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обращался к нему за советом. Осенью «горожане» испытывали трудности в игре, но затем команда выдала яркую серию из одних лишь побед на протяжении нескольких месяцев.

«Гвардиола звонил мне в ноябре, когда «Манчестер Сити» переживал самый сложный момент сезона. Я сказал ему, что они перестали использовать высокий прессинг. Теперь они делают это снова. Пеп улучшает футболистов, с которыми работает, передавая им свою смелость и идеи», - рассказал Сакки в интервью La Gazzetta dello Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Арриго Сакки
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