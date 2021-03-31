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Фергюсон назвал лучшего игрока из тех, которых ему не удалось подписать

31 Марта 2021, 15:24,

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшего игрока из тех, которых он хотел подписать, но не смог.

«В матче Лиги чемпионов Алессандро дель Пьеро из «Ювентуса» свёл с ума половину нашей обороны. Гиггз и Невилл подошли ко мне и попросили любой ценой подписать этого игрока, ведь с ним мы могли бы побеждать целое десятилетие.

Я связался с «Ювентусом» и агентом игрока. Он отказался, сказав, что уважает «Манчестер Юнайтед», но никогда не предаст цвета «бьянконери». Позже я интересовался дель Пьеро после победы сборной Италии на чемпионате мира. Тогда интерес к нему также проявлял «Реал». Я звонил дель Пьеро напрямую, не обращаясь в клуб. Я сказал: «Мы будем побеждать, ты будешь звездой команды. Не слушай «Реал», приезжай к нам». Он засмеялся и ответил: «Мистер, ничего не изменилось с прошлого раза. У «Ювентуса» проблемы, я обязан помочь клубу. Я не могу быть трусом».

В 2008 году я видел дель Пьеро во время товарищеского матча. Он обнял меня, извинился и объяснил, почему отклонил предложение. Я положил ему руку на плечо и сказал: «Ты хотел спасти «Ювентус», и ты сделал это. Только это имеет значение».

Если у меня спросят об игроке, которого я всегда хотел, но никогда не мог тренировать, я отвечу: Алессандро дель Пьеро», - цитирует Фергюсона TuttoJuve.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Алекс Фергюсон, Алессандро Дель Пьеро
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Комментарии (3)
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0
fireland
31 Марта 2021, 16:31

Дель Пьеро конечно глыба. Великий футболист.

0
altmax
31 Марта 2021, 16:07

Дель-Пьеро и Рауль - кумиры молодости. Таких напов сейчас днём с огнём не найдёшь...

0
ARTUR
31 Марта 2021, 15:31

а ранее он говорил о Рональдиньо , что пойдет к нему пешком , лишь бы тот подписал контракт ))) видно годы берут свое ))

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