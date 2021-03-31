Фергюсон назвал лучшего игрока из тех, которых ему не удалось подписать

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшего игрока из тех, которых он хотел подписать, но не смог.

«В матче Лиги чемпионов Алессандро дель Пьеро из «Ювентуса» свёл с ума половину нашей обороны. Гиггз и Невилл подошли ко мне и попросили любой ценой подписать этого игрока, ведь с ним мы могли бы побеждать целое десятилетие.

Я связался с «Ювентусом» и агентом игрока. Он отказался, сказав, что уважает «Манчестер Юнайтед», но никогда не предаст цвета «бьянконери». Позже я интересовался дель Пьеро после победы сборной Италии на чемпионате мира. Тогда интерес к нему также проявлял «Реал». Я звонил дель Пьеро напрямую, не обращаясь в клуб. Я сказал: «Мы будем побеждать, ты будешь звездой команды. Не слушай «Реал», приезжай к нам». Он засмеялся и ответил: «Мистер, ничего не изменилось с прошлого раза. У «Ювентуса» проблемы, я обязан помочь клубу. Я не могу быть трусом».

В 2008 году я видел дель Пьеро во время товарищеского матча. Он обнял меня, извинился и объяснил, почему отклонил предложение. Я положил ему руку на плечо и сказал: «Ты хотел спасти «Ювентус», и ты сделал это. Только это имеет значение».

Если у меня спросят об игроке, которого я всегда хотел, но никогда не мог тренировать, я отвечу: Алессандро дель Пьеро», - цитирует Фергюсона TuttoJuve.