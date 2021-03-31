Мерсон шокирован уходом Агуэро из «Манчестер Сити»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон отреагировал на уход аргентинского нападающего Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».

«Агуэро является легендой чемпионата Англии. Я был шокирован решением руководства «Манчестер Сити». Они должны заменить его топ-нападающим. Можно рассмотреть кандидатуры Холанна, Кейна или Мбаппе», - приводит слова Мерсона Tribal Football.

Агуэро покинет английский клуб в связи с истечением срока трудового договора. Серхио защищал цвета «Манчестер Сити» с 2011-го года.

Среди вариантов продолжения карьеры нападающего называются «Ювентус», «Интер» и «ПСЖ».