Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мерсон шокирован уходом Агуэро из «Манчестер Сити»

31 Марта 2021, 13:48,

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон отреагировал на уход аргентинского нападающего Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».

«Агуэро является легендой чемпионата Англии. Я был шокирован решением руководства «Манчестер Сити». Они должны заменить его топ-нападающим. Можно рассмотреть кандидатуры Холанна, Кейна или Мбаппе», - приводит слова Мерсона Tribal Football.

Агуэро покинет английский клуб в связи с истечением срока трудового договора. Серхио защищал цвета «Манчестер Сити» с 2011-го года.

Среди вариантов продолжения карьеры нападающего называются «Ювентус», «Интер» и «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серхио Агуэро, Пол Мерсон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола