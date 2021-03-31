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Алдервейрельд может продолжить карьеру в Бельгии

31 Марта 2021, 12:10,

Фланговый защитник лондонского «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрельд может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом рапортует Voetbal24.

Согласно данным источника, 32-летний игрок имеет варианты продолжения карьеры у себя на родине. Заинтересованность в услугах Алдервейрельда проявляют «Антверпен» и «Брюгге». Тоби не против провести остаток своей карьеры в чемпионате Бельгии.

В составе «Тоттенхэма» защитник выступает с 2015-го года. До этого он поиграл за «Саутгемптон», «Атлетико» и «Аякс».

В текущем сезоне АПЛ футболист провел 18 поединков, забил один гол и получил две желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Брюгге, Тоби Алдервейрельд, Антверпен
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