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​«Манчестер Сити» попробует подписать Кейна, если не получится заполучить Холанна

31 Марта 2021, 00:52,

«Манчестер Сити» рассчитывает летом подписать нападающего, который смог бы на долгосрочной основе заменить Серхио Агуэро. В понедельник было объявлено о том, что аргентинец оставит «горожан» в конце сезона.

Приоритетным вариантом для «горожан» является Эрлинг Холанн из «Боруссии», за которым нынче гоняются, похоже, все топ-клубы Европы без исключения. Если же подписать Холанна «Манчестер Сити» не сможет, клуб попробует осуществить трансфер Гарри Кейна, о чём пишет The Times.

Несколько дней назад Гарри Кейн намекнул, что может уйти из «Тоттенхэма», но в настоящий момент он абстрагируется от слухов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Боруссия Дортмунд, Гарри Кейн, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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