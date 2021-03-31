​«Манчестер Сити» попробует подписать Кейна, если не получится заполучить Холанна

«Манчестер Сити» рассчитывает летом подписать нападающего, который смог бы на долгосрочной основе заменить Серхио Агуэро. В понедельник было объявлено о том, что аргентинец оставит «горожан» в конце сезона.

Приоритетным вариантом для «горожан» является Эрлинг Холанн из «Боруссии», за которым нынче гоняются, похоже, все топ-клубы Европы без исключения. Если же подписать Холанна «Манчестер Сити» не сможет, клуб попробует осуществить трансфер Гарри Кейна, о чём пишет The Times.

Несколько дней назад Гарри Кейн намекнул, что может уйти из «Тоттенхэма», но в настоящий момент он абстрагируется от слухов.