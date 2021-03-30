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​Гвардиола: «Агуэро незаменим»

30 Марта 2021, 23:49,

Рулевой «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался по поводу Серхио Агуэро. В понедельник было объявлено о том, что форвард покинет клуб в конце сезона.

«У нас с Агуэро впереди ещё два месяца. Сегодня на тренировке я увидел, насколько он привержен делу. Серхио незаменим. С точки зрения цифр он может быть заменён, но это непросто, когда игрок провёл более 360 игр и забил более 250 голов за клуб, а также завоевал ряд титулов.

Итак, это легенда. Лучший нападающий этого клуба за долгие годы. Он незаменим в сердцах, в головах наших фанатов, наших людей, наших футболистов, наших тренеров. Он фантастический человек. Уверен, что если он сохранит агрессию в своём уме, то будет выступать ещё два, три, четыре или пять лет», - сказал Гвардиола Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро
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