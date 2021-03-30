​Куман против трансфера Агуэро

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30 Марта 2021, 21:53,
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Рулевой «Барселоны» Рональд Куман выступает против подписания Серхио Агуэро, сообщает испанский Sport. По данным источника, в линию атаки Куман предпочитает заполучить Мемфиса Депая. По мнению наставника «сине-гранатовых», Депай лучше приспособится к его системе, являясь более универсальным игроком. К тому же Мемфиса Куману было бы проще иногда оставлять в запасе.
В понедельник было официально объявлено о том, что Серхио Агуэро летом покинет «Манчестер Сити» в статусе свободного агента после десяти сезонов в клубе. У футболиста такого уровня не будет проблем с трудоустройством, тем более что подписать его можно бесплатно.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лион, Серхио Агуэро, Рональд Куман, Мемфис Депай, Трансферы футбола - лето 2021
слегка мне не понятна эта зацикленность по Депаю , совсем не уровень Барсы , и для роста как бы нет каких то намеков , Агуэр конечно супер игрок , но уже не для Барсы , нужна моладая кровь