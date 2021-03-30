​Куман против трансфера Агуэро

Рулевой «Барселоны» Рональд Куман выступает против подписания Серхио Агуэро, сообщает испанский Sport. По данным источника, в линию атаки Куман предпочитает заполучить Мемфиса Депая. По мнению наставника «сине-гранатовых», Депай лучше приспособится к его системе, являясь более универсальным игроком. К тому же Мемфиса Куману было бы проще иногда оставлять в запасе.

В понедельник было официально объявлено о том, что Серхио Агуэро летом покинет «Манчестер Сити» в статусе свободного агента после десяти сезонов в клубе. У футболиста такого уровня не будет проблем с трудоустройством, тем более что подписать его можно бесплатно.