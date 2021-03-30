​Венгер считает, что Кейн способен выигрывать трофеи в «Тоттенхэме»

Будущее Гарри Кейна то и дело становится предметом спекуляций. Сам форвард недавно дал понять, что его уход из «Тоттенхэма» в другой клуб ради трофеев возможен. Впрочем, экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что Кейн способен реализовать свои амбиции со «шпорами».

«Тоттенхэм» может быть амбициозным, не следует оценивать их только по нынешней ситуации. Они были лидерами Премьер-лиги в декабре. Также они несколько раз вырывались на вершину, когда я ещё работал в «Арсенале».

Кейн должен сам оценить ситуацию. Такой игрок всегда будет интересен другим клубам, но он сам должен думать сам. Сейчас он является настоящим лидером «Тоттенхэма» и сборной Англии», - сказал Венгер beIN Sports.