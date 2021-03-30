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Вернер не собирается покидать «Челси»

30 Марта 2021, 10:08,

Немецкий форвард Тимо Вернер определился со своим будущим. Как сообщает Goal, футболист намерен остаться в лондонском «Челси».

25-летний нападающий хочет поработать с главным тренером команды Томасом Тухелем. После назначения специалиста Тимо стал более комфортно чувствовать себя в английском коллективе.

Напомним, что Вернер пополнил ряды «пенсионеров» летом прошлого года. Лондонский клуб заплатил «РБ Лейпцигу» за его трансфер 53 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии форвард провел 28 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Тимо Вернер
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