Вернер не собирается покидать «Челси»

Немецкий форвард Тимо Вернер определился со своим будущим. Как сообщает Goal, футболист намерен остаться в лондонском «Челси».

25-летний нападающий хочет поработать с главным тренером команды Томасом Тухелем. После назначения специалиста Тимо стал более комфортно чувствовать себя в английском коллективе.

Напомним, что Вернер пополнил ряды «пенсионеров» летом прошлого года. Лондонский клуб заплатил «РБ Лейпцигу» за его трансфер 53 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии форвард провел 28 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.