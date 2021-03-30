«ПСЖ» включился в борьбу за Агуэро

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30 Марта 2021, 10:01,
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Нападающий Серхио Агуэро, который покидает «Манчестер Сити», попал в сферу интересов очередного европейского гранда. Подписать аргентинского голеадора планирует «ПСЖ», информирует Todo Fichajes.
Согласно данным источника, наставник команды Маурисио Почеттино и спортивный директор клуба Леонардо намерены провести переговоры с опытным форвардом.
Ранее СМИ сообщали, что интерес к Агуэро проявляют туринский «Ювентус», миланский «Интер» и каталонская «Барселона».
Агуэро играет за «Манчестер Сити» с 2011-го года. В текущем сезоне Премьер-лиги аргентинец провел всего восемь поединков и отметился одним забитым мячом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Серхио Агуэро