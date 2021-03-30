Забитцер решил уйти из «РБ Лейпцига»

Хавбек «РБ Лейпцига» Марсель Забитцер намерен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, утверждает издание Get German Football News.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы несколько клубов, выступающих в английской Премьер-лиге. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» и лондонском «Тоттенхэме». Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью уже давно настаивает на покупке австрийца.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Марсель провел 21 поединок, отметившись шестью забитыми мячами и двумя ассистами. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2022-го года.