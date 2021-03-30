Салах ответил на вопрос о будущем в «Ливерпуле»

Нападающий Мохамед Салах ответил на вопрос относительно своего будущего в «Ливерпуле», а также поведал об отношения с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

«Мое будущее в «Ливерпуле»? Не от меня зависит, останусь ли я здесь. Посмотрим, что произойдет в будущем, не нужно загадывать.

Что касается Клоппа, то у нас хорошие отношения. Мы же профессионалы своего дела», - приводит слова 28-летнего египетского форварда портал Goal.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Салах провел 28 поединков, отметившись 17 забитыми мячами (шесть - с пенальти) и тремя результативными передачами.