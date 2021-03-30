«Арсенал» хочет подписать нападающего «Фиорентины»

Сербский форвард Душан Влахович, правами на которого владеет «Фиорентина», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

По данным Calciomercato, интерес к 21-летнему футболисту проявляет лондонский «Арсенал». Руководство клуба видит в нем альтернативу французу Александру Ляказетту, который может покинуть «канониров» в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Влахович принял участие в 30 поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей и две голевые передачи.

Действующее трудовое соглашение Душана с «фиалками» рассчитано до середины 2023-го года. Transfermarkt оценивает стоимость серба в 25 миллионов евро.