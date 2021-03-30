Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Арсенал» хочет подписать нападающего «Фиорентины»

30 Марта 2021, 08:32,

Сербский форвард Душан Влахович, правами на которого владеет «Фиорентина», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

По данным Calciomercato, интерес к 21-летнему футболисту проявляет лондонский «Арсенал». Руководство клуба видит в нем альтернативу французу Александру Ляказетту, который может покинуть «канониров» в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Влахович принял участие в 30 поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей и две голевые передачи.

Действующее трудовое соглашение Душана с «фиалками» рассчитано до середины 2023-го года. Transfermarkt оценивает стоимость серба в 25 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Фиорентина, Душан Влахович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Spirit
30 Марта 2021, 10:33

А я уж думал Кокорина решили купить)))

0
Super fanat
30 Марта 2021, 09:22

Всё-таки хотелось бы, чтобы Ляка остался.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола