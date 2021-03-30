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Итальянские гранды поборются за Агуэро

30 Марта 2021, 08:21,

Аргентинский форвард Серхио Агуэро, который покинет «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона, находится в сфере интересов итальянских топ-клубов. Об этом рапортует издание Football-Italia.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах нападающего проявляют туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Оба клуба предпримут попытку подписать 32-летнего бомбардира в летнее трансферное окно.

Агуэро защищает цвета «Манчестер Сити» с 2011-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Серхио лишился места в стартовом составе команды, отыграв лишь в восьми встречах.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Интер Милан, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - лето 2021
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