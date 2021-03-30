«Барселона» предложила 3-летний контракт Вейналдуму

Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум близок к трансферу в каталонскую «Барселону», рапортует посредством «Твиттера» инсайдер Николо Скира.

«Сине-гранатовые» предложили 30-летнему голландцу трудовой договор на три года с заработной платой в размере восьми миллионов евро.

Действующее трудовое соглашение полузащитника с мерсисайдцами истекает летом 2021-го года. Стороны так и не смогли договориться о пролонгации сотрудничества.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Вейналдум провел 29 поединков, отметившись двумя забитыми мячами. Он выступает за «Ливерпуль» с 2016-го года.