​Бэйл: «По закону я должен вернуться в «Реал»

Форвард Гарет Бэйл снова дал комментарий по поводу своего будущего. Ранее футболист заявлял, что вернётся в «Реал», но его агент говорил, что вопрос пока открыт.

«Пока что я думаю об оставшейся части этого сезона и чемпионате Европы. Если заглянуть в мой контракт, то по закону я должен вернуться в «Реал» в следующем сезоне. Я об этом и сказал. Не думаю, что я проявил неуважение к кому-то. Я рассказал то, о чём меня обязывает закон. Мой контракт принадлежит «Реалу», а в «Тоттенхэме» я в аренде на сезон», - рассказал Бэйл журналистам.

В настоящий момент Гарет Бэйл находится в расположении сборной Уэльса.