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​Бэйл: «По закону я должен вернуться в «Реал»

29 Марта 2021, 18:22,

Форвард Гарет Бэйл снова дал комментарий по поводу своего будущего. Ранее футболист заявлял, что вернётся в «Реал», но его агент говорил, что вопрос пока открыт.

«Пока что я думаю об оставшейся части этого сезона и чемпионате Европы. Если заглянуть в мой контракт, то по закону я должен вернуться в «Реал» в следующем сезоне. Я об этом и сказал. Не думаю, что я проявил неуважение к кому-то. Я рассказал то, о чём меня обязывает закон. Мой контракт принадлежит «Реалу», а в «Тоттенхэме» я в аренде на сезон», - рассказал Бэйл журналистам.

В настоящий момент Гарет Бэйл находится в расположении сборной Уэльса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Гарет Бэйл
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