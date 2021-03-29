​АПЛ планирует ввести полуавтоматическую фиксацию «вне игры»

В английской Премьер-лиге планируют ввести новый технический инструмент. Речь идёт о полуавтоматической системе фиксации положения «вне игры», которая позволяла бы оперативно выявлять офсайды. Как сообщает The Athletic, система может быть внедрена в сезоне 2022/2023, но всё зависит от испытаний ФИФА. Речь идёт о технологии, похожей на ту, которая фиксирует взятие ворот.

Стоит сказать, что в настоящий момент проверка офсайда с помощью ВАР иногда занимает очень много времени.

На текущий момент лидером английской Премьер-лиги является «Манчестер Сити».