Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Хамес: «Эвертон» способен достичь уровня «Баварии» и «Реала»

29 Марта 2021, 13:28,

Хавбек «Эвертона» Хамес Родригес считает, что его нынешний коллектив может выйти на ведущие роли в европейском футболе.

«Я считаю, что «Эвертон» способен достичь уровня мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала». Для начала нам нужно стабильно занимать высокие места в Премьер-лиге. Здесь непросто играть, потому что это один из лучших чемпионатов Европы. Тут каждый матч напоминает финал», - приводит слова колумбийского футболиста пресс-служба клуба.

После 28 проведенных матчей мерсисайдский клуб набрал 46 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Хамес Родригес
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